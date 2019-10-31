Метель ожидается в Акмолинской области, гололёд - в Костанайской

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в четырех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 31 октября - 1 ноября в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. 31 октября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. 1 ноября местами ожидается низовая метель, ветер юго-западный, западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

31 октября в Костанайской области местами ожидаются гололед, туман, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Утром и днем 31 октября в Кызылординской области местами ожидается юго-западный ветер, 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма также составляет 90-95%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства