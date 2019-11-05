Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Из-за непогоды закрыто движение на участках автодороги Самара - Шымкент в Актюбинской и Кызылординской областях, передает Kazakhstan Today.

По сообщению Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Актюбинской области с 20.00 3 ноября в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, сильная метель, нулевая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения Самара - Шымкент (965-й - 1240-й километры, поселок Карабутак - граница Кызылординской области) для всех видов автотранспорта.

В Кызылординской области по причине непогоды закрыто движение на участке автодороги Самара - Шымкент с 1357-го по 1240-й километры (Аральск - граница Актюбинской области) для всех видов автотранспорта.

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