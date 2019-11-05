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Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане на перекрестках магистральных улиц отменяют левые повороты, передает Kazakhstan Today.

Департаментом полиции города Нур-Султана произведена установка дополнительных секций светофоров с символом, указывающим направление на разворот в виде стрелки перед пешеходными светофорами, расположенными по улице Сыганак в районе Медицинского центра "Мейрим", по улице Керей-Жанибек хандары в районе Онкологического центра, а также по Коргалжинскому шоссе на регулируемых перекрестках в районе АЗС "КазМунайГаз" и со стороны школы "Жас Улан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что это альтернативные места разворота, предназначенные для создания комфортных условий, обеспечения бесконфликтного и безопасного разворота, а также увеличения пропускной способности перекрестков улицы Сыганак - проспекта Туран, проспекта Туран - улицы Керей Жанибек и улицы Бейсекова - Коргалжинское шоссе, где планируется исключить левые повороты.

Применение данной схемы рассматривается также на других участках улично-дорожной сети столицы.

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