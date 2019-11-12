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В Нур-Султане ЖК и административные здания подключили к свету - акимат

11.11.2019, 10:30 10720
Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - 9 многоквартирных жилых комплекса, а также административные здания - Акорда, сенат парламента, мажилис, Дом министерств, Дом правительства, Верховный суд - подключены к электроснабжению, сообщили в столичном акимате, передает Kazakhstan Today.

Таким образом, свет подключили всем 9 из 9 МЖК: ЖК "Уют", "Краун Плаза", "Тумар" (2 дома), "Арт Хаус", ЖК "Вива плаза", "Алатау", "На водно-зелёном бульваре", "Нурсая-2", ТРЦ "Керуен". 

Сообщается, что ведутся работы по подключению к свету монумента "Байтерек", БЦ "Изумрудный квартал", зданий Национальной библиотеки и Национального архива. Кабельные линии восстанавливала аварийно-восстановительная бригада из 15 человек и 6 единиц техники. 

Электроснабжение зданий было отключено в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад. На место проведения аварийно-восстановительных работ выезжал аким столицы Алтай Кульгинов. Аким города поручил выяснить причину аварии, начата проверка.

 

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