Экс-министр торговли и промышленности Великобритании назвал преимущества Алматы для привлечения инвестиций

"В привлечении инвестиций каждой стране, каждому городу необходимо использовать свои естественные преимущества, сильные стороны. Сильные стороны Алматы - его удобное расположение в регионе Центральная Азия. Локальное преимущество - туристический потенциал. Кроме того, у вас большое количество образованного населения, это серьезный потенциал, на котором можно выстроить новые современные отрасли", - отметил лорд Питер Лилей, член британской палаты лордов, экс-министр торговли и промышленности, экс-министр социального обеспечения Великобритании.
Лорд Лилей признал, что важная задача - создать благоприятные условия для бизнеса, и Казахстан достиг большого успеха в этом направлении, заняв 25 место в рейтинге Doing Business.
У каждой страны есть свои специфические сложности, для Великобритании в начале 1990-х, когда я работал в правительстве, сложностью было то, что вместе с первенством страны в таких высокотехнологичных секторах, как, например, производство авиационных двигателей, мы были очень плохи в других отраслях, связанных с идеями, изобретениями и инновациями, - рассказал лорд Лилей. - У нас были блестящие университеты, которые были полностью отрезаны от реальности. И мы прилагали много усилий к тому, чтобы университеты становились исследовательскими организациями, обрастали технопарками".
Мы должны были отказаться от субсидий. Правительство предлагало инвесторам комфортный бизнес-климат, льготы по налогам, но не субсидии", - подчеркнул спикер Almaty Investment Forum.
Лорд Лилей знаком с экономикой Казахстана не понаслышке: в 2006-2014 годы он входил в совет директоров Tethys Petroleum, разрабатывающей казахстанские месторождения углеводородов Кызылой, Аккулка и блок Кул-Бас.
Almaty Investment Forum 2019 состоялся 27 ноября в Алматы. В форуме приняли участие более 700 представителей деловых кругов, в том числе свыше 350 иностранных участников. Помимо пленарной сессии на форуме были проведены 6 круглых столов. Среди обсуждаемых тем - инфраструктурный потенциал южной столицы, инвестиции в человеческий капитал, а также реализация концепции smart city и вопросы инновационного роста.
На форуме произошло подписание 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнесом, а также международными фининститутами на сумму $2,3 млрд.
Напомним, валовой региональный продукт (ВРП) Алматы - около $9 млрд долларов. Южная столица лидирует в РК по уровню деловой активности - здесь работают 24% действующих предприятий Казахстана, в том числе 9,5 тыс. компаний с иностранным участием. В Алматы сосредоточена треть вузов страны, 35% научно-исследовательских организаций.
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