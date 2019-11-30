Экс-министр торговли и промышленности Великобритании назвал преимущества Алматы для привлечения инвестиций

Алматы. 29 ноября. Kazakhstan Today - Экс-министр торговли и промышленности Великобритании лорд Питер Лилей назвал преимущества Алматы для привлечения инвестиций, передает Kazakhstan Today.

"В привлечении инвестиций каждой стране, каждому городу необходимо использовать свои естественные преимущества, сильные стороны. Сильные стороны Алматы - его удобное расположение в регионе Центральная Азия. Локальное преимущество - туристический потенциал. Кроме того, у вас большое количество образованного населения, это серьезный потенциал, на котором можно выстроить новые современные отрасли", - отметил лорд Питер Лилей, член британской палаты лордов, экс-министр торговли и промышленности, экс-министр социального обеспечения Великобритании.

Лорд Лилей признал, что важная задача - создать благоприятные условия для бизнеса, и Казахстан достиг большого успеха в этом направлении, заняв 25 место в рейтинге Doing Business.

У каждой страны есть свои специфические сложности, для Великобритании в начале 1990-х, когда я работал в правительстве, сложностью было то, что вместе с первенством страны в таких высокотехнологичных секторах, как, например, производство авиационных двигателей, мы были очень плохи в других отраслях, связанных с идеями, изобретениями и инновациями, - рассказал лорд Лилей. - У нас были блестящие университеты, которые были полностью отрезаны от реальности. И мы прилагали много усилий к тому, чтобы университеты становились исследовательскими организациями, обрастали технопарками".

Мы должны были отказаться от субсидий. Правительство предлагало инвесторам комфортный бизнес-климат, льготы по налогам, но не субсидии", - подчеркнул спикер Almaty Investment Forum.

Лорд Лилей знаком с экономикой Казахстана не понаслышке: в 2006-2014 годы он входил в совет директоров Tethys Petroleum, разрабатывающей казахстанские месторождения углеводородов Кызылой, Аккулка и блок Кул-Бас.

Almaty Investment Forum 2019 состоялся 27 ноября в Алматы. В форуме приняли участие более 700 представителей деловых кругов, в том числе свыше 350 иностранных участников. Помимо пленарной сессии на форуме были проведены 6 круглых столов. Среди обсуждаемых тем - инфраструктурный потенциал южной столицы, инвестиции в человеческий капитал, а также реализация концепции smart city и вопросы инновационного роста.

На форуме произошло подписание 30 соглашений и меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании между государственными органами и бизнесом, а также международными фининститутами на сумму $2,3 млрд.

Напомним, валовой региональный продукт (ВРП) Алматы - около $9 млрд долларов. Южная столица лидирует в РК по уровню деловой активности - здесь работают 24% действующих предприятий Казахстана, в том числе 9,5 тыс. компаний с иностранным участием. В Алматы сосредоточена треть вузов страны, 35% научно-исследовательских организаций.

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