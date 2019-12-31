Из-за метели и гололеда в шести областях РК объявлено штормовое предупреждение

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в шести областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, 31 декабря в Восточно-Казахстанской области ожидается снег, местами метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.





В последний день 2019 года в Костанайской области местами ожидается низовая метель, ветер юго-западный, южный, днем местами 18 метров в секунду. Днём 31 декабря в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер северо-западный, днём местами 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте и Туркестане 31 декабря временами ожидается туман. В Акмолинской области местами ожидается туман. Местами ожидаются метель, ветер северо-западный, с переходом на юго-западный, 15-20 метров в секунду.

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