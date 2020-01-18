В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев из-за плохих метеоусловий задержаны и отменены авиарейсы

Нур-Султан. 17 января. Kazakhstan Today - В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев из-за плохих метеоусловий задерживается несколько авиарейсов на вылет и прилёт, передает Kazakhstan Today.

В частности, отменен прилет двух рейсов из Алматы и Кызылорды и вылет в Шымкент, Омск, Атырау, Жезказган, Пекин и Париж. Задержан прилет рейсов из Кызылорды, Алматы, Тараза, Уральска, Атырау, Шымкента, Актобе, Усть-Каменогорска, Москвы, Новосибирска, Тараза, Актау. Также задержаны рейсы на вылет в Алматы, Актобе, Актау, Новосибирск, Дубай, Тараз, Стамбул, Синьян, Москву, Шымкент, Франкфурт-на-Майне и Ташкент.

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