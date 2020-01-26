Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today – В Нур-Султане и пяти областях закрыто движение на автодорогах республиканского значения, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, в Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта на 2 участках автодорог: Нур-Султан - Павлодар, Нур-Султан - Костанай.

В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на трех участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (от Нур-Султана до границы Павлодарской области, 16-й - 205-й километры), Екатеринбург - Алматы (от села Жаксы до границы СКО, 856-й - 917-й километры), Екатеринбург - Алматы (от города Атбасара до Нур-Султана, 1007-й - 1247-й километры).

В Алматинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на двух участках автодорог: Ушарал - Достык (от села Коктума до села Достык, 83-й - 184-й километры), Алматы - Усть-Каменогорск (от города Ушарала до границы ВКО, 558-й - 615-й километры).

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог: Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (от села Предгорное до границы РФ, 36-й - 123-й километры), Таскескен - Бахты - граница КНР (от поворота к селу Таскескен до села Бахты, 0-й - 183-й километры), Алматы - Усть-Каменогорск (от границы Алматинской области до поворота в село Таскескен, 615-й - 683-й километры), Усть-Каменогорск - Алтай - Катон-Карагай - Рахмановские ключи (от села Ушановское до города Серебрянска, 7-й - 66-й километры), Алматы - Усть-Каменогорск (от села Калбатау до села Касенова, 971-й - 1068-й километры), Омск - Майкапчагай (от Семея до села Калбатау, 756-й - 906-й километры).

В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям на 2 участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (от поселка Шидерты до границы Акмолинской области, 200-й - 240-й километры), Кызылорда - Павлодар (от поселка Ленинский до границы Карагандинской области 1206-й - 1135-й километры).

В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта по всем направлениям на участке автодороги Екатеринбург - Алматы (от поселка Чистополе до границы Акмолинской области, 832-й - 856-й километры).

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