Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Режим ЧС в Нур-Султане снимут после ликвидации последствий непогоды, передает Kazakhstan Today.

По информации Министерства внутренних дел, в январе осадков выпало в три раза больше нормы. Снег вывозят на специальные полигоны, их вокруг Нур-Султана 6. Два из них уже полностью заполнены снегом, 4 работают в авральном режиме, дополнительно откроют еще два, сообщает "Хабар 24"

Всего за 9 дней в Казахстане 101 раз объявляли штормовое предупреждение. Из снежных заносов спасли около 3,5 тыс. человек и вызволили почти 3 тыс. единиц техники.

Сейчас начинают складировать снег в ближайших точках к городу, к населенным пунктам, к домам. Этого не надо бояться. Делается это, чтобы сократить перевозки снега, сократить время проездов самосвалов, автомашин. Данная мера принимается временная. Когда мы все дороги и дворы очистим от снега, тогда уже будем вывозить подальше", - заявил начальник ДЧС Нур-Султана Бауыржан Сыздыков.

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