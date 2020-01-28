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В столице объявили режим ЧС

27.01.2020, 12:32 21439
В столице объявили режим ЧС
Фото: baigenews.kz
Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане объявлена чрезвычайная ситуация в связи с плохими погодными условиями, передает Kazakhstan Today.
 
"По городу Нур-Султану объявлена чрезвычайная ситуация. Она прошла регистрацию в управлении юстиции, в данное время готовится заседание комиссии по ЧС в шести регионах", - сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК. 
 
По словам заместителя министра внутренних дел РК, в комитете и в 6 региональных департаментах по чрезвычайным ситуациям (по Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областям и в городе Нур-Султане) созданы оперативные штабы и открыта "горячая линия". В работе оперативных штабов вовлечены сотрудники КЧС, КАП, НГ, Комитета автомобильных дорог, АО "НК КазАвтоЖол".
 
За последнее время штормовые предупреждения объявлялись в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях и в городах Нур-Султане, Шымкенте.
 
В настоящее время закрыты 95 участков автодорог, из них республиканского значения - 61. Введено ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта на трех участках автодорог республиканского значения (Актюбинская - 1, ВКО - 2). При этом спасено 750 человек, из них 82 ребенка; эвакуировано 447 человек, из них 11 детей; вызволено 1569 единиц техники.
 
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 913 человек и 607 единиц техники КЧС (170 сотрудников и 55 единиц техники), национальной гвардии (13 военнослужащих и 4 единицы техники), дорожной полиции (113 сотрудников и 49 единиц техники), АО "НК "КазАвтоЖол" (510 работников и 442 единиц техники), местных исполнительных органов (95 работников и 51 единица техники).
 
По состоянию на 09.00 часов 27 января 2020 года на 10 участках автодорог Акмолинской области остается 601 единица техники, в Карагандинской области - 53 единицы техники. Проведение аварийно-спасательных работ и работ по очистке участков дорог осложняется неблагоприятными метеорологическими условиями (метель, ограниченная видимость).
 

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