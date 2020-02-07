В Нур-Султане и пяти областях ожидаются метели и гололед

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С 7 по 9 февраля в Акмолинской области местами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, метель, ветер юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду, 8 февраля порывы 23-28 метров в секунду.

В Нур-Султане с 7 по 9 февраля ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Также ожидается низовая метель, февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, 8 февраля порывы до 23 метров в секунду.

По информации синоптиков, 8 февраля в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Кроме того, 8 и 9 февраля ожидается резкое понижение температуры ночью до 10-20 градусов мороза.

В Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются осадки, туман, гололед.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства