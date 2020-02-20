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Дороги закрыты в Нур-Султане и в шести областях Казахстана

19.02.2020, 09:59 14527
Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - В связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на 52 участках автодорог республиканского значения, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане закрыто движение для всех видов автотранспорта в 4 направлениях: Нур-Султан - Павлодар, Нур-Султан - Караганда, Нур-Султан - Щучинск, Нур-Султан - Атбасар.
 
В Акмолинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 19 участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (граница СКО - поселок Жаксы, 856-й - 917-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Костанайской области - поселок Знаменка, 377-й - 595-й километры), Костанай - Аулиеколь - Сурган (граница Костанайской области - поселок Сурган, 232-й - 260-й километры), Жаксы - Есиль - Бузулук (город Есиль - село Бузулук, 64-й - 80-й километры), Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (Нур-Султан - граница Павлодарской области, 16-й - 200-й километры), Жаксы - Есиль - Бузулук (поселок Жаксы - город Есиль, 0-й - 64-й километры), Екатеринбург - Алматы (поселок Жаксы - Атбасар, 917-й - 1006-й километры), Щучинск - Зеренда (Щучинск - село Зеренда, 0-й - 80-й километры), Щучинск - Атбасар (Кокшетау - Атбасар, 0-й - 184-й километры), Нур-Султан - Петропавловск (Нур-Султан - Щучинск, 18-й - 231-й километры), Алматы - Екатеринбург (Нур-Султан - Темиртау, 1291-й - 1426-й километры), Екатеринбург - Алматы (Атбасар - Нур-Султан, 1006-й - 1247-й километры), Макинск - Аксу - Торгай (Макинск - Торгай, 0-й - 240-й километры), Кокшетау - Омск (Кокшетау - граница СКО, 0-й - 51-й километры), Кокшетау - Рузаевка (Кокшетау - граница СКО, 0-й - 61-й километры), Нур-Султан - Петропавловск (Щучинск - Кокшетау, 250 - 293 километры), Нур-Султан - Петропавловск (Кокшетау - граница СКО, 304-й - 341-й километры), Нур-Султан - Кабанбай батыра - Киевка - Темиртау (село Кабанбай батыра - граница Карагандинской области, 32-й - 51-й километры), Нур-Султан - Коргалжын (село Акмол - Коргалжинский заповедник, 38-й - 180-й километры).
 
В Актюбинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Карабутак - Комсомольской - граница Костанайской области (село Комсомольское - граница Костанайской области, 89-й - 234-й километры).
 
В Карагандинской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 8 участках автодорог: Жезказган - Петропавловск (поселок Улытау - граница Костанайской области, 1038-й - 1142-й километры), Алматы - Екатеринбург (Темиртау - граница Акмолинской области, 1051-й - 1142-й километры), Кызылорда - Павлодар (Караганда - граница Павлодарской области, 970-й - 1135-й километры), Нур-Султан - Кабанбай Батыр - Нура - Темиртау (поселок Нура - граница Акмолинской области, 101-й - 51-й километры), Алматы - Екатеринбург (село Жумабек - село Аксу - Аюлы, 986-й - 883-й километры), Алматы - Екатеринбург (Караганда - Темиртау, 986-й - 883-й километры), Караганда - Аягуз - Бугаз (Караганда - Каркаралинск, 17-й - 217-й километры), Калкаман - Баянаул - Умуткер - Керней (поселок Ботакара - граница Павлодарской области, 324-й - 231-й километры).
 
В Костанайской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 6 участках автодорог: Костанай - Аулиеколь - Сурган (Костанай - граница Акмолинской области, 7-й - 232-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Карагандинской области - граница Акмолинской области, 252-й - 377-й километры), Мамлютка - Костанай (Тобыл - граница СКО, 180-й - 404-й километры), Екатеринбург - Алматы (Тобыл - граница СКО, 555-й - 729-й километры), Костанай - Карабутак (Рудный - граница Актюбинской области, 231-й - 504-й километры), Денисовка - Житикара - Мюктиколь - граница РФ (поселок Денисовка - граница РФ, 0-й - 174-й километры).
 
В Павлодарской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 4 участках автодорог: Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты (поселок Шидерты - граница Акмолинской области, 200-й - 235-й километры), Ленинский - Иртышск - граница РФ (поселок Ленинский - граница РФ, 0-й - 272-й километры), Кызылорда - Павлодар (Экибастуз - граница Карагандинской области, 1208-й - 1135-й километры), Омск - Майкапчигай (село Павлодарское - граница РФ, 395-й - 191-й километры).
 
В Северо-Казахстанской области закрыто движение для всех видов автотранспорта на 10 участках автодорог: Екатеринбург - Алматы (граница Акмолинской области - граница Костанайской области, 856-й - 729-й километры), Жезказган - Петропавловск (граница Акмолинской области - село Новоишимское, 595-й - 701-й километры), Кокшетау - Рузаевка (село Саумалколь - село Рузаевка, 102-й - 196-й километры), Мамлютка - Костанай (село Пресновка - граница Костанайской области, 103-й - 180-й километры), Тимирязево - Сарыколь (село Тимирязево - граница Костанайской области, 0-й - 31-й километры), Булаево - Рощинское (село Молодогвардейское - село Рощинское, 228-й - 386-й километры), Волошинка - Тимирязево (село Волошинка - село Тимирязево, 119-й - 441-й километры), Жезказган - Петропавловск (село Новоишимское - село Покровка, 701-й - 875-й километры), Челябинск - Новосибирск ( Петропавловск - граница РФ, 252-й - 655-й километры), Кокшетау - Омск (граница Акмолинской области - граница РФ, 51-й - 280-й километры).
 
Комитет по ЧС МВД рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, СМС-оповещением. Автовладельцам соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок. Моментальное информирование об ухудшении погодных условий, закрытии/открытии автомобильных дорог обеспечивает мобильное приложение Darmen. В чрезвычайной ситуации следует звонить на единый номер службы спасения 112.
 

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