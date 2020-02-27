Нур-Султан. 26 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанских звезд шоу-бизнеса допросят в связи с участием в рекламе финансовых пирамид и ломбардов, сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов журналистам, передает Kazakhstan Today.

В ближайшее время звезды эстрады, которые принимали участие в рекламной деятельности финансовых пирамид, будут допрошены", – сказал Санжар Адилов.

Он отметил, что в соответствии с законом о рекламе, КоАП по статьям 150, 157 предусмотрена ответственность.

Но эту ответственность тоже нужно установить. Звезды шоу-бизнеса, эстрады должны были достоверно знать, что они рекламируют преступную деятельность, рекламируют действия преступных организаций, которые были созданы для отъема денежных средств", - сказал он.

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