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Более 6 тыс. казахстанцев обманули владельцы ломбардов и микрокредитных организаций

25.02.2020, 18:59 5563
Более 6 тыс. казахстанцев обманули владельцы ломбардов и микрокредитных организаций
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура РК призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным организациям, передает Kazakhstan Today.
 

В настоящее время в правоохранительные органы продолжают поступать заявления граждан на действия владельцев ТОО "Гарант 24 Ломбард", "ESTATE Ломбард", и микрокредитных организаций "Нурали Капитал" и "Выгодный заём" о незаконном завладении их денежными средствами, движимым и недвижимым имуществом. Уже обратились свыше 6 тыс. людей, которые с указанными организациями заключили 42 тыс. договоров. По их жалобам органами полиции начаты досудебные расследования по 22 уголовным делам, уже привлекаются 1 менеджер и 12 директоров филиалов ломбардов. Для обеспечения объективного следствия определены процессуальные прокуроры", - проинформировали в Генеральной прокуратуре РК.

 
Установлено, что мошенники для достижения своих целей активно использовали различные виды рекламы, в том числе с привлечением звёзд шоу-бизнеса и популярных блогеров.
 

В рамках досудебных производств одновременно будет дана правовая оценка и рассмотрена ответственность лиц, осуществлявших и распространявших рекламу", - отметили в ведомстве.

 
Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и не доверять свои сбережения сомнительным организациям и обещаниям в получении большой прибыли без подтверждения источника доходов.
 

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