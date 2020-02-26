Ущерб от трёх финансовых пирамид составил более 5 млрд тенге

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сумма ущерба от "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём", по предварительным данным, оценивается в 5 миллиардов 411 миллион тенге, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день поступило более 2 тысяч заявлений о привлечении к уголовной ответственности. В офисах компаний по всей республике проведены обыски, изъяты договоры о совместной деятельности, бухгалтерская документация, ноутбуки, оргтехника, ювелирные и другие изделия. Согласно изъятым документам, компаниями заключены договоры с более 42 тыс. человек. Сумма ущерба, по предварительным данным, оценивается в 5 млрд 411 млн тенге, сообщает Polisia.kz .

В последнее время возросло количество обращений о фактах мошенничества . Сложившаяся ситуация показывает, что граждане все чаще хотят получать быстрый доход. С этой целью они совершают сомнительные сделки, вкладывают сбережения в надежде получить большие вознаграждения в кратчайшие сроки. Этим пользуются мошенники, которые используют различные схемы и создают финансовые пирамиды", - рассказали в следственном департаменте МВД РК.

С октября прошлого года в 13 регионах Казахстана одновременно начали свою деятельность ранее зарегистрированные три ТОО: "Гарант 24 Ломбард", "ЕSTATE Ломбард", "Выгодный заём". Основателями и руководителями финансовых предприятий являются уроженцы Актюбинской области, которые организовали незаконную деятельность указанных компаний. Схема отъема имущества и денежных средств у граждан построена на открытии региональных представительств с обустройством офисов, набором штата сотрудников и назначением лжедиректоров предприятий.

Для вовлечения большего количества вкладчиков была запущена широкая рекламная кампания с участием звезд казахстанской эстрады и спорта.

В мессенджере WhatsApp руководителями ТОО созданы чаты, куда вступали все вкладчики.

Данные организации выкупали у граждан движимое и недвижимое имущество по завышенной стоимости в рассрочку, в последующем в течение 3-5 месяцев клиентам выплачивали часть суммы сделки, а в это время принятое имущество реализовывали третьим лицам ниже рыночной стоимости. Кроме этого, указанные компании принимали от своих клиентов в качестве депозита вклады с обещанием выплат ежемесячного вознаграждения от 30 до 40 процентов от суммы. Все денежные средства инкассировались в головной офис наличными.

15 февраля руководители товариществ одновременно прекратили свою деятельность и с похищенными денежными средствами скрылись.

Я не верну ваши деньги! Спасибо за доверие! Всем пока! Любители халявных денег!" - написал 19 февраля учредитель Гарант 24 Ломбард Мурзабеков Аслан, 1993 года рождения, в чате WhatsApp для вкладчиков.

В этот же день в органы внутренних дел в различных регионах стали обращаться граждане о завладении их движимым и недвижимым имуществом, а также денежными средствами. Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников Следственного департамента МВД и региональных департаментов полиции.

По данным фактам зарегистрировано 22 уголовных дела по статье 190 (Мошенничество) и статье 217 (Финансовая пирамида). Арестовано 13 человек . В межгосударственный розыск объявлены 9 подозреваемых, в том числе А.П. Мурзабеков.

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