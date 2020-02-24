Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны региональные директоры "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард", передает Kazakhstan Today.

По данным следственного управления департамента полиции города Алматы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны директоры "Гарант 24 Ломбард" и "Estate Ломбард", которые подозреваются в серии мошенничеств путем привлечения вкладчиков в финансовую пирамиду", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

По предварительным данным, эти финансовые организации промышляли с конца прошлого года. Под предлогом получения хороших дивидендов, они предлагали гражданам "выгодно" вложить свои сбережения. В результате преступным путем завладели чужими денежными средствами.

В настоящее время организаторы этого бизнеса задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП. Досудебное расследование проводится по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК.

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