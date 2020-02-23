Региональные директоры "Гарант 24 Ломбард" задержаны еще в трех городах Казахстана

Актау. 22 февраля. Kazakhstan Today - Региональные директоры "Гарант 24 Ломбард" задержаны в Актау, Уральске и Усть-Каменогорске, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, 21 февраля перед офисами ТОО "Гарант 24 Ломбард" в городах Актау и Жанаозене возмущенные жители собрались для получения информации, беспокоясь о своих сбережениях, вложенных в ломбард.

На сегодняшний день в полицию обратились порядка 70 обманутых жителей региона.

На данный момент 39-летний подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания УП Актау. По данному факту начато досудебное расследование по статье 217, часть 2 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой)", - проинформировали в полиции.

Аналогичные возмущения были зафиксированы и в отношении ТОО "Капитал + выгодный займ" в областном центре. Более 20 жителей выразили свое недовольство и беспокойство.

Департамент полиции Мангистауской области просит граждан быть бдительными при совершении финансовых сделок.

Кроме того, по сообщению Polisia.kz , в Восточно-Казахстанской области 28 вкладчиков ТОО "Гарант 24 ломбард" обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Из них в отношении деятельности филиала в Усть-Каменогорске - 7 заявлений, в городе Семей - 21. Сумма причиненного ущерба превышает 52,5 млн тенге.

Сотрудниками полиции установлен и задержан региональный директор, который водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье 190, часть 4, пункт 2, УК РК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Помимо этого, 21 февраля с заявлением в департамент полиции обратились двое жителей Западно-Казахстанской области, которые просили принять меры в отношении ТОО "Гарант 24 Ломбард". Ущерб по двум заявлениям составил 13,5 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК (Мошенничество). В результате оперативно-розыскных мероприятии был установлен и задержан региональный директор филиала ТОО, житель Западно-Казахстанской области 1980 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС УП города Уральск.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства