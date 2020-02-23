Фото: moscow.sm-news.ru

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Региональные директоры "Гарант 24 Ломбард" задержаны в Караганде, Таразе и Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

В Юго-Восточный отдел полиции Караганды 21 февраля с заявлениями обратились 36 граждан. Они просили привлечь к уголовной ответственности генерального директора ТОО "Гарант 24 ломбард", который путем обмана и злоупотребления доверием завладел их денежными средствами, сообщает Polisia.kz .

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Мошенничество в особо крупном размере). Следственными органами задержан подозреваемый - 38-летний региональный директор данного предприятия. Департамент полиции области просит граждан, пострадавших от данного ТОО, обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить на телефон - 102.

Также 21 февраля вкладчики ТОО "Гарант 24 Ломбард" обратились в ДП Жамбылской области. Начато досудебное расследование по мошенничеству и созданию финансовой пирамиды. В настоящее время директор Таразского филиала ТОО "Гарант 24 Ломбард" задержан, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Определяется общее количество потерпевших и сумма причиненного ущерба.

В Кызылорде в полицию обратилось более 70 человек, сумма материального ущерба подсчитывается. Следственным управлением ДП Кызылординской области расследуется уголовное дело по части 2 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.

В полиции просят всех пострадавших от деятельности "Гарант 24 Ломбард" обращаться в ДП в Кызылорде: улица Коркыт ата, №18, или по телефонам 29-50-46, 29-50-25, 29-75-20.

По информации "Павлодар-онлайн" , директор филиала "Гарант 24 Ломбард" задержан и в Павлодаре.

По данному факту следственным управлением департамента полиции Павлодарской области начато досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество в особо крупном размере). Для установления причин и обстоятельств создана следственно-оперативная группа, которой проводятся необходимые следственные мероприятия. Задержан и водворен в ИВС города Павлодара региональный директор, прокомментировали в региональном департаменте полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства