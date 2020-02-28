Полиция Нур-Султана в связи с погодными условиями перешла на усиленный режим несения службы

Нур-Султан. 27 февраля. Kazakhstan Today - Департамент полиции Нур-Султана в связи с погодными условиями работает в усиленном варианте несения службы, передает Kazakhstan Today.

Полностью поднят и работает личный состав департамента для оказания содействия населению. По всем направлениям закрыты трассы, а также закрыты отдельные участки дорог для движения транспортных средств", - сообщили в столичном департаменте полиции.

Как сообщили в полиции, за сегодняшнее утро увеличилось количество ДТП. На Кощинской трассе произошло 4 ДТП с участием 18 машин, также между гипермаркетами "Метро" и "Кенмарт" произошло 3 ДТП с участием 8 машин. Сотрудники полиции работают на месте.

Сегодня, 27 февраля, в 10.04, водитель 1956 года рождения, управляя автомашиной марки КамАЗ, следуя по Карагандинской трассе не доезжая ТД "Кенмарт", допустил наезд на пешехода 1969 года рождения, который жестами рук пытался остановить КамАЗ. В результате ДТП от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Проводится дознание", - проинформировали в ведомстве.

Департамент полиции города Нур-Султана просит водителей транспортных средств быть внимательными на дорогах, особенно вблизи детских учебных заведений, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие требования правил дорожного движения.

Пешеходам при переходе проезжей части необходимо учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге.

За прошедшие сутки в столице произошло 74 дорожно-транспортных происшествий.

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