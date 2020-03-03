В Нур-Султане задержали "цветочного" мошенника

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - Столичные полицейские задержали "цветочного" мошенника, который обманным путем завладел денежными средствами флористов, передает Kazakhstan Today.

Стильно одетый 29-летний мужчина заходил в цветочные магазины, выбирал букет, затем просил продавцов оформить его и положить деньги в конверте. Списывая на то, что с собой у него нет наличных, мужчина просил работника цветочного магазина одолжить личные деньги. При этом сам обещал "долг" перевести на карту продавцов. После этого спрашивал номер банковской карты и в своем телефоне через приложение "фоторедактор" подделывал квитанцию о переводе нужной суммы на счет флористов. Злоумышленник показывал потерпевшим фотографию квитанции об осуществлении перевода. Таким образом, он обманул трех продавцов цветочных магазинов на сумму более 50 тысяч тенге каждую", - сообщает портал Polisia.kz .

В настоящее время мужчина находится под арестом. Установлено, что задержанный имеет судимость. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество". Проверяется его причастность к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям.

В преддверии 8 Марта полицейские предупреждают продавцов цветочных магазинов и граждан о подобном виде мошенничества, просят быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и на месте убедиться о действительном поступлении денег на счет. Если же вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно позвоните на номер 102", - рекомендуют в полиции.

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