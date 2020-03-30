Семь областных мечетей направили в Нур-Султан гуманитарную помощь

Кокшетау. 29 марта. Kazakhstan Today - Главные мечети семи областей Казахстана направили в столицу Казахстана гуманитарную помощь, передает Kazakhstan Today.

Распространение на территории Казахстана коронавирусной инфекции доставило экономические трудности ряду категорий граждан. Многие семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на домашнем карантине, вынуждены ограничивать себя еще больше. В этих целях главными мечетями семи областей направлена гуманитарная помощь в столицу Казахстана, сообщает ИА Aqmola news.

По инициативе верховного муфтия Республики Казахстан была запущена акция под названием "Журек Жылуы". Мечеть Науан Хазрет города Кокшетау также не осталась в стороне и поддержала акцию. В столицу были отправлены продукты первой необходимости весом 7 тонн.

По словам главного имама области Куаныша кажы Жумабайулы, мечеть всегда готова помочь нуждающимся, особенно в нелегкие для страны времена.

"В акции принимают участие не только Акмолинская область. В их числе Северо-Казахстанская, Костанайская, Мангистауская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская области. На сегодняшний день в город Нур-Султан мы отправляем 7 тонн продуктов. Средства были собраны совместно с мечетями других областей. В общем 500 коробок по 13 килограммов. Продукты будут доставлены в главную мечеть столицы, после чего их раздадут нуждающимся семьям", - сказал Куаныш кажы Жумабайулы.

Кроме того, мечетью Науан Хазрет подготовлена гуманитарная помощь и для жителей Акмолинского региона. 100 коробок, каждая весом по 15 килограммов, включают в себя такие продукты, как чай, сахар, макароны, крупы, масло, муку. Кокшетауская мечеть на постоянной основе оказывает благотворительную помощь для нуждающихся горожан.

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