Экс-глава СЦК назначен директором Института прикладных этнополитических исследований

Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - Приказом министра информации и общественного развития РК Талгат Калиев назначен директором ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований", передает Kazakhstan Today.

Талгат Калиев родился в 1973 году в селе Бостандык Акжарского района Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова. Трудовую деятельность начал в 1997 году инженером по ТБ КСП "Бостандык".

В 2000-2004 годы работал собственным корреспондентом газеты, заведующим корреспондентским пунктом, заместителем главного редактора ТОО "Новое поколение". В 2004-2006 годы возглавлял дирекцию информационно-аналитических программ АО "РТРК "Казахстан" - телерадиоцентр "Астана", пресс-службу АО "КазТрансОйл". В 2006-2007 годах работал заместителем главного редактора ТОО "Новое поколение". В 2007-2008 годах был заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК. В 2008 году работал советником Посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республике. В 2008-2009 годы - советник первого заместителя председателя НДП "Нур Отан". В 2009-2017 годы возглавлял ТОО "Евразийский центр изучения перспективных проблем". В 2017-2019 - директор ТОО "НИЦ "Молодежь". В 2019-2020 годы руководил РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан . С 27 мая - директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований".

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