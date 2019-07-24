Назначен директор СЦК при президенте

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Талгат Калиев назначен директором республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Как сообщалось ранее, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и внесении изменения и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан.
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