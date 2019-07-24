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В Казахстане создана СЦК при президенте

22.07.2019, 11:16 11827
Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании республиканского государственного учреждения "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан и внесении изменения и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
"Создать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" при президенте Республики Казахстан в городе Нур-Султане", - говорится в документе.
 
Указом также установлена штатная численность учреждения в количестве 33 единиц.
 

Определить уполномоченным органом в отношении учреждения администрацию президента Республики Казахстан. Установить, что директор учреждения назначается на должность и освобождается от должности президентом Республики Казахстан", - отмечается в указе.

 
Правительству поручено ликвидировать республиканское государственное учреждение "Служба центральных коммуникаций" Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей его имущества учреждению.
 
Указ вводится в действие со дня подписания.
 

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Теги:СЦК

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