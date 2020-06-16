В Нур-Султане пока не будут открыты кинотеатры, игровые центры и детсады

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Кинотеатры, игровые центры и детсады не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане, сообщили в акимате города, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане в связи с рисками заражения Covid-19 с 15 июня не будут открыты кинотеатры, детские игровые зоны в ТРЦ, ТД и детские сады в обычном режиме. Детсады продолжат свою деятельность в дежурных группах - не более 15 детей в одной группе. В первую очередь детсады функционируют для работающих родителей, у которых нет возможности оставлять ребенка дома. В случае непосещения дошкольной организации место за ребенком сохраняется. Прием детей осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья ребенка от участкового педиатра. При приеме ребенка в детсад воспитатель проводит утренний фильтр с обязательной термометрией в присутствии родителя под контролем медработника.

Риски распространения коронавируса не сняты, необходимо соблюдать строгие саннормы: носить маски, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию.

Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь.

Перед опасной инфекцией не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди. Нужно относиться со всей осторожностью. Халатное отношение одних граждан не должно стоить другим здоровья. Коронавирус за считаные дни может уничтожить организм человека, ни в коем случае не занимайтесь самолечением", - сказала Сауле Кисикова.

В управлении здравоохранения Нур-Султана сообщили, что в больницах Нур-Султана приостановили плановую госпитализацию. Плановая госпитализация на консервативное и оперативное лечение в стационарах города приостановлена с 15 июня 2020 года. В больницах будут проводить только экстренные операции и госпитализировать только экстренно.

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