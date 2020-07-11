Система Orphus

Авиакомпания запускает рейсы из Алматы в Усть-Каменогорск

10.07.2020, 10:19 5320
Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о расширении внутренних перелетов по Казахстану, передает Kazakhstan Today. 
 

С 20 июля 2020 года открывается авиасообщение Алматы - Усть-Каменогорск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Билеты от 10 741 тенге доступны уже сейчас", - сообщили в пресс-службе QAZAQ AIR. 

 
Алматы (17.00) - Усть-Каменогорск (18.40).
 
Усть-Каменогорск (19.10) - Алматы (20.55).
 
Напомним, ранее был запущен рейс Алматы - Тараз.
 
По данным авиакомпании, в настоящее время готовятся к открытию 3 новых направления. 
 

Напоминаем о текущих требованиях для перелета - масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту. С целью сокращения социальных контактов и ожидания в очереди в аэропорту просим вас проходить регистрацию предварительно онлайн через веб-сайт www.flyqazaq.com", - отметили в пресс-службе. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая