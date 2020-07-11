Авиакомпания запускает рейсы из Алматы в Усть-Каменогорск

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о расширении внутренних перелетов по Казахстану, передает Kazakhstan Today.

С 20 июля 2020 года открывается авиасообщение Алматы - Усть-Каменогорск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота). Билеты от 10 741 тенге доступны уже сейчас", - сообщили в пресс-службе QAZAQ AIR.

Алматы (17.00) - Усть-Каменогорск (18.40).

Усть-Каменогорск (19.10) - Алматы (20.55).

Напомним, ранее был запущен рейс Алматы - Тараз.

По данным авиакомпании, в настоящее время готовятся к открытию 3 новых направления.

Напоминаем о текущих требованиях для перелета - масочный режим, социальное дистанцирование и проверка температуры (бесконтактно) в аэропорту. С целью сокращения социальных контактов и ожидания в очереди в аэропорту просим вас проходить регистрацию предварительно онлайн через веб-сайт www.flyqazaq.com", - отметили в пресс-службе.

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