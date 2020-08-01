Разворот под мостом "Тулпар" в Нур-Султане частично перекрыт до 2 августа

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Разворот под мостом "Тулпар" Нур-Султане частично перекрыт до 2 августа, передает Kazakhstan Today.

В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ на разворотной дороге под мостом "Тулпар", сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В этой связи с 30 июля по 2 августа планируется частичное перекрытие движения. Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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