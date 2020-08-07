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В Нур-Султане частично перекроют улицу Окжетпес

06.08.2020, 21:02 4078
В Нур-Султане частично перекроют улицу Окжетпес
Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Окжетпес на участке от улицы Карталинской до улицы Коктал, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, с 6 по 20 августа планируется частичное перекрытие движения на этом участке. Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. 
 
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане до 10 августа частично перекроют улицу Бигельдинова и шоссе Алаш.
 

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