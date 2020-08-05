В Нур-Султане до 10 августа частично перекрыты улица Бигельдинова и шоссе Алаш

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане до 10 августа частично перекроют улицу Бигельдинова и шоссе Алаш, передает Kazakhstan Today.



В рамках среднего ремонта улично-дорожной сети планируется проведение дорожно-строительных работ по улице Бигельдинова, на участке от проспекта Сарыарка до улицы Желтоксан, сообщили в городском управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.



В этой связи с 4 по 10 августа планируется частичное перекрытие движения.



Также с 4 по 10 августа планируется частичное перекрытие движения по шоссе Алаш, от моста до улицы Жолымбетской.



Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города, сообщает официальный сайт столичного акимата.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства