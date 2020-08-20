В Нур-Султане построят два моста

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - Для разгрузки оживленных улиц в столице ведется строительство развязок, мостов и переходов. В текущем году будет построено и отремонтировано 150 улиц, 70% от числа всех запланированных дорожных работ этого года будут проведены в жилых массивах, передает Kazakhstan Today.

На отрезке улицы №27 от улицы №39 (Тауелсыздык), район Nova City, строим дорогу. Эта улица позволит соединить дорогу в сторону аэропорта и жилого массива "Тельмана". Это значительно сократит путь проезда для жителей этого массива в город. Кроме того, позволит разгрузить проспекты Мангилик Ел и Улы Дала. От этой же новой улицы будут два моста через реку Есиль и канал Нура-Есиль, сейчас идут строительные работы. Мосты позволят соединить правый и левый берег и своего рода закольцевать две части города", - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Алтай Кульгинов отметил, что во время встреч с жителями, на приемах граждан и отчетных встречах горожане поднимали ряд вопросов, в том числе по асфальтированию дорог.

Мы все предложения собрали и составили график, всю зиму вели подготовительные работы. На текущий год ремонтируемые дороги отобрали по нескольким критериям: это те, на которых ранее не было дорожного полотна, в основном такие дороги расположены в жилых массивах. Кроме того, асфальт прокладываем там, где запускаем новые автобусные маршруты, где также имеется высокая интенсивность движения. Некачественные дороги не принимаем. В случае брака подрядчики будут переделывать за свой счет", - подчеркнул аким столицы.

19 августа Алтай Кульгинов отчитался перед главой государства о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы.

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