Участники праймериз войдут в новый кадровый резерв - первый зампред Nur Otan

Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - Победители внутрипартийного отбора будут включены в партийные списки на мажилис и маслихаты всех уровней. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

В эти выходные подведены итоги регистрации кандидатов на праймериз "Nur Otan". По поручению Елбасы, лидера партии Н.А. Назарбаева впервые внутрипартийный отбор проходит в общереспубликанском масштабе, являясь завершающим этапом "перезагрузки" и обновления партии", - сообщил Бауыржан Байбек в Facebook .

По его информации, с 17 по 28 августа было зарегистрировано 10 990 человек. Из них 36,9% - женщины, 29,6% - молодежь до 35 лет.

Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3090 граждан, то 7900 - это самовыдвиженцы. Средний возраст участников - 43 года", - уточнил первый зампред.





Он отметил, что больше всего претендентов на одно место в городе Нур-Султане - 18. В Алматы и Шымкенте - по 9, в Жамбылской и Туркестанской областях - по 6 кандидатов. Наибольшую активность проявили женщины Восточно-Казахстанской и молодежь Туркестанской областей.

С 7 сентября начнется следующий этап праймериз - агитация. В режиме онлайн с 14 по 30 сентября пройдут публичные дебаты.

В рамках концепции "Слышащего государства" президента Казахстана в начале сентября также будут опубликованы 216 проектов региональных предвыборных программ, которые после обсуждения с населением будут доработаны.

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить каждого, кто поверил в себя, в нашу партию, выдвинув свою кандидатуру на праймериз. Мы сделаем все, чтобы они прошли честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников", - подчеркнул Байбек.

Победители внутрипартийного отбора будут включены в партийные списки на Мажилис и маслихаты всех уровней. Это более 5,5 тысяч человек.

По словам зампреда партии, те, кто не пройдут отбор, но получат ощутимый процент поддержки, войдут в новый кадровый резерв партии.

Как сказал лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, "важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения" Пусть в достойной и честной борьбе победят сильнейшие! Вместе мы сделаем нашу страну лучше!" - заключил Байбек.

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