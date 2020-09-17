Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане расширят категорию получателей жилищных сертификатов - проект документа по расширению перечня категорий получателей жилищных сертификатов будет вынесен на ближайшую сессию маслихата, передает Kazakhstan Today.

В столице расширим категорию получателей жилищных сертификатов. Если ранее в списке были только неполные семьи, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, то сейчас включим в перечень все категории социально уязвимых слоев населения. В том числе детей-сирот. На приемах граждан одним из основных вопросов является жильё. Неоднократно лично встречался с детьми-сиротами, которые поднимали данный вопрос", - написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Инстаграм.

По его словам, проект документа по расширению перечня категорий будет вынесен на ближайшую сессию маслихата.

После завершения нормативно-правовых процедур закрепим новый список категорий получателей. Жилищные сертификаты выделяются в размере 1 млн тенге, их также можно будет использовать для участия в проекте "Шанырак" (5-10-20). Таким образом, в список получателей, помимо ранее утверждённых, также войдут дети-сироты, инвалиды I и II группы, пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, семьи погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы. Также лица, лишившиеся жилья в результате экологических бедствий, ЧС природного и техногенного характера, ветераны боевых действий на территории других государств, многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алка", "Куміс алка" или получившие ранее звание "Мать-героиня", а также награжденные орденами "Материнская слава" I и II степени многодетные семьи и так далее", - написал аким.

Он напомнил, что по поручению главы государства в текущем году объем строительства доступного жилья увеличили втрое.

Кроме того, совместно с КИК расширили категорию получателей соцквартир. В текущем году на 1 тыс. квартир помимо врачей и учителей могут претендовать соцработники, полицейские, деятели культуры и спорта", - написал Алтай Кульгинов.

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