Птичий грипп безопасен для людей - МСХ

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - В ходе брифинга в СЦК вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева заявила, что птичий грипп безопасен для человека, передает Kazakhstan Today.

Гульмира Исаева пояснила, что ограничения на вывоз живой птицы связаны только с тем, чтобы не допустить заражения птицы в других регионах. После необходимой обработки, продукцию можно употреблять.

По ее словам, птицефабрики, которые вовремя провели вакцинацию, сохранили поголовье.

Кроме того, в ходе брифинга директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов рассказал, что в стране имеется 35 заводов по производству яиц. Они могут полностью обеспечить внутренний рынок продукцией.

В целом в Северо-Казахстанской области птицефабрики могут обеспечить потребности региона и реализовать продукцию в других регионах. В настоящее время ситуация с распространением птичьего гриппа взята на контроль", - заверил он.

По словам Ахметова, в Казахстане ежегодно производится более 5 млрд 400 тыс. яиц и 223 тыс. тонн мяса птицы. Потребность внутреннего рынка в яйцах обеспечена на 106%. Более 500 млн штук ежегодно экспортируются.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства