Птичий грипп безопасен для людей - МСХ

Гульмира Исаева пояснила, что ограничения на вывоз живой птицы связаны только с тем, чтобы не допустить заражения птицы в других регионах. После необходимой обработки, продукцию можно употреблять.
По ее словам, птицефабрики, которые вовремя провели вакцинацию, сохранили поголовье.
Кроме того, в ходе брифинга директор департамента производства и переработки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов рассказал, что в стране имеется 35 заводов по производству яиц. Они могут полностью обеспечить внутренний рынок продукцией.
В целом в Северо-Казахстанской области птицефабрики могут обеспечить потребности региона и реализовать продукцию в других регионах. В настоящее время ситуация с распространением птичьего гриппа взята на контроль", - заверил он.
По словам Ахметова, в Казахстане ежегодно производится более 5 млрд 400 тыс. яиц и 223 тыс. тонн мяса птицы. Потребность внутреннего рынка в яйцах обеспечена на 106%. Более 500 млн штук ежегодно экспортируются.
Ранее сообщалось, что владельцам павшей домашней птицы компенсируют 390 млн тенге.
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