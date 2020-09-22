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Владельцам павшей домашней птицы компенсируют 390 млн тенге

21.09.2020 7129
Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - 390 млн тенге направят на компенсацию потерь владельцам павшей домашней птицы. Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева, передает Kazakhstan Today. 
 
По словам вице-министра сельского хозяйства, среднемесячную стоимость павшего скота или птицы определяет специальная комиссия при акиматах круглый год. Смету они сдают в противоэпизоотический отряд. По этим расценкам и осуществляется компенсация. Деньги перечисляют на счёт пострадавших птицеводов в течение трёх дней при правильном оформлении документов. 
 

На сегодняшний день сформировано около 390 млн тенге, которые будут направлены именно на выплаты, связанные с компенсациями стоимости павшей птицы владельцам личных подворий", - рассказала Исаева.

 
Ранее сообщалось, что на сегодняшний день падеж зарегистрирован в 47 населенных пунктах, 26 районах пяти областей Казахстана.
 

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