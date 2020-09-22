В МСХ назвали причину вспышки птичьего гриппа на севере Казахстана

Эпизоотическое обследование показало, что падеж начался с падежа дикой птицы, которая в настоящее время мигрирует с севера на юг", - рассказала Исаева, отметив, что заражение произошло через использование совместных водоемов.
Как только были проведены лабораторные исследования и установлен окончательный диагноз - высокопатогенный птичий грипп - были проведены все необходимые мероприятия.
Исаева сообщила, что на территории центрального парка Петропавловска обнаружены павшие вороны, грачей и голубей. На водоеме вблизи Петропавловска обнаружены два мертвых лебедя.
Она также рассказала, что на сегодняшний день падеж зарегистрирован в 47 населенных пунктах, 26 районах пяти областей Казахстана.
Ранее сообщалось, что на одной из птицефабрик Северо-Казахстанской области птичий грипп убил 180 000 кур за сутки.
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