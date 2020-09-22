В МСХ назвали причину вспышки птичьего гриппа на севере Казахстана

Нур-Султан. 21 сентября. Kazakhstan Today - Вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева на брифинге в СЦК назвала причину вспышки птичьего гриппа в Северо-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Эпизоотическое обследование показало, что падеж начался с падежа дикой птицы, которая в настоящее время мигрирует с севера на юг", - рассказала Исаева, отметив, что заражение произошло через использование совместных водоемов.

Как только были проведены лабораторные исследования и установлен окончательный диагноз - высокопатогенный птичий грипп - были проведены все необходимые мероприятия.

Исаева сообщила, что на территории центрального парка Петропавловска обнаружены павшие вороны, грачей и голубей. На водоеме вблизи Петропавловска обнаружены два мертвых лебедя.

Она также рассказала, что на сегодняшний день падеж зарегистрирован в 47 населенных пунктах, 26 районах пяти областей Казахстана.

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