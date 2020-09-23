В Нур-Султане раньше срока стартовал отопительный сезон

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в связи с резким похолоданием по поручению акима столицы Алтая Кульгинова раньше срока стартовал отопительный сезон, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата столицы, в первую очередь к отоплению начали подключать социальные объекты: тепло уже получили почти 50% детских садов, 25% объектов здравоохранения, ведутся работы по подключению объектов образования, культуры, в том числе, проводятся работы по подключению к отоплению многоквартирных жилых комплексов. На объекты получены паспорта готовности, определены источники подключения к отоплению новых объектов.

Для жителей частного сектора уголь реализуют на 11 точках в разных частях города. На складах топлива имеется в достаточном объеме. Подробную информацию о ценах, видах и количестве угля в тупиках можно узнать по номеру горячей линии 109. Кроме того, продолжаются работы по газификации жилых массивов", - добавили в акимате.

21 сентября акимат Кокшетау распорядился запустить отопительный сезон в городе раньше запланированного срока.

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