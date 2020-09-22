В Кокшетау начался отопительный сезон

Кокшетау. 21 сентября. Kazakhstan Today - Начало осени в Акмолинской области выдалось холодным и пасмурным. Потепления синоптики не прогнозируют, в связи с чем акимат Кокшетау распорядился запустить отопительный сезон в городе раньше запланированного срока, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает управление внутренней политики, 21 сентября "Кокшетау Жылу" запустит подачу тепловой энергии в школьных и дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях, а также детских домах-интернатах и домах инвалидов.

До 24.00 24 сентября к теплу подключат объекты жилого фонда, государственные административные здания и других потребителей.

В этом году в сферу теплоснабжения финансирования направлено в 2,5 раза больше средств, чем в прошлом году. Регион был готов к ранней подаче тепла. Учитывая сегодняшнюю нестабильность эпидситуации в мире, важно оградить население от возможных инфекционных заболеваний", - проинформировали в акимате.

К слову, по мере необходимости будет решаться вопрос запуска отопительного сезона в других городах и населенных пунктах региона.

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