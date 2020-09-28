Премьер-министр Казахстана и президент Татарстана дали старт трем проектам автомобилестроения

Костанай. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Костанае премьер-министр РК Аскар Мамин и президент Татарстана Рустам Минниханов провели переговоры и дали старт реализации в Казахстане трех совместных проектов автомобилестроения на 261 млрд тенге инвестиций, передает Kazakhstan Today.

С 27 сентября началось строительство заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники КамАЗ в Индустриальной зоне Костаная, а также состоялось открытие производства автомобильных шин в Сарани (Карагандинская область).

В церемонии закладки камня под строительство в Костанае заводов по производству чугунного литья и компонентов для мостов грузовой техники приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ, генеральный директор ПАО "КамАЗ" и председатель совета директоров АО "АгромашХолдингKZ".

Проектная мощность совместных предприятий составит 40 тыс. единиц отлитых компонентов (блоки цилиндров, головки блоков цилиндров и цельнолитой балки картера моста для грузовых автомобилей) и 86 тыс. редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей в год. Общий объем инвестиций - 150,7 млрд тенге. Будет создано порядка 1200 новых рабочих мест с учетом смежных отраслей. Уровень локализации продукции достигнет 60-70%. Строительство заводов планируется завершить в 2023 году.

Реализация проектов введет Казахстан в глобальную технологическую цепочку поставщиков крупнейшего производителя грузовой техники на рынке СНГ - ПАО "КамАЗ" - 95% продукции будет экспортироваться.

В присутствии Аскара Мамина и президента Татарстана Руслана Минниханова между акиматом Карагандинской области и ПАО "Татнефть" подписан инвестиционный меморандум о реализации в Сарани проекта по производству автомобильных шин.

Производственная мощность завода составит 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. Будет создано свыше 1 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит порядка 111 млрд тенге. Реализация проекта запланирована на 2022 год.

Глава правительства РК отметил, что новые проекты в сфере автомобилестроения свидетельствуют о конкретном практическом расширении промышленной кооперации между Казахстаном и Россией.

Объем производства в отрасли автомобилестроения с начала года увеличился на 51,8%, инвестиции в основной капитал выросли более чем в 6,6 раза до 9,4 млрд тенге", - сказал Аскар Мамин.

Главе правительства были презентованы совместные казахстанско-российские проекты открытия завода по сбору и утилизации сельхозтехники, а также инжинирингового центра "КамАЗ".

В рамках мероприятия были подписаны восемь соглашений по реализации совместных проектов в автомобилестроении, в том числе соглашение о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам и сельскохозяйственной технике, инвестиционные контракты, договоры финансового лизинга, долгосрочной поставки, меморандум о сотрудничестве по вопросам проведения научно-исследовательских работ и подготовки кадров для машиностроения.

В ходе рабочей поездки премьер-министр РК Аскар Мамин обсудил перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере автомобилестроения с руководством российских компаний "КамАЗ" и "Татнефть", узбекской "UzAuto", а также ознакомился с деятельностью АО "СарыаркаАвтоПром", в том числе готовящимися к производству новыми моделями автомобиля JAC.

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