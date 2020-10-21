Туркестан. 20 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области экс-акима района подозревают в захвате земли, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской области выясняют, как 150 гектаров ценных площадей попали в частную собственность экс-чиновника, к тому же ранее судимого за коррупцию, сообщает Первый канал " Евразия ".

Много лет Мырзахан Атаханов трудится инспектором в государственном природном парке "Сырдария-Туркестан". Работа ответственная: под охраной 760 гектаров земли. Мужчина говорит: в этой зоне есть и частные земли. Недавно их огородили, при этом захватили кордон - пост природоохранных инспекторов.

Недавно стало известно, что земля относится к парку, это особо охраняемая зона. Всего лишь недели 2 назад узнали. Но нас сюда не пускают, говорят, частная территория, закрыто все. А нам на вышку надо, чтобы следить за всем", - говорит государственный природоохранный инспектор Мырзахан Атаханов.

В этой местности растёт около тысячи видов растений. Более 40 из них входят в Красную книгу Казахстана. Поэтому территория является особо охраняемой, и без разрешения здесь ничего нельзя делать. Кордон и пожарную вышку для инспекторов построили 10 лет назад. Такое решение в свое время принял тогдашний аким района Бейбут Сыздыков. Позже территория как-то попала в собственность его родственников, говорится в сюжете.





Правозащитник Еркин Кахаров считает: здесь грубое нарушение закона.

Все подтверждающие документы мне парк дал, администрация парка мне предоставила, я по договору, по их доверенности оказываю юридическую помощь парку. Почему именно аким? Я понимаю, другой какой-нибудь колхозник местный взял бы, почему именно аким? Что они, особенные какие-то, что ли? Почему именно государственную собственность? Пусть покажет госакт, если он приватизировал", - сказал правозащитник.

Еркин Кахаров обратился в правоохранительные органы. Там создали специальную комиссию. Выяснилось, что 150 гектаров, принадлежащих природному парку, вошли в частные владения, в том числе кордон и пожарная вышка.

Мы съездили, посмотрели. Видели там и жилые дома, и вышку. Комиссия все изучает, результаты сообщим позже", - сообщил главный специалист областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Сабыржан Арысбай.

То, что земля принадлежит родственникам экс-акима Бейбута Сыздыкова, подтвердил он сам. Его семья - родом из этих краев. Поэтому они выкупили землю, а это 300 гектаров, и занялись разведением скота. Как ни странно, бывший чиновник, который родился и живет здесь всю жизнь, заявил, что не знает, кто огородил территорию, отмечается в сюжете.

В 2009-2013 годах были наводнения. Тогда хотели кордон построить. Ко мне обратился Аскаров, он тогда вроде работал в Комитете лесного хозяйства. Сказал, что моя земля на возвышенности и попросил у меня разрешения построить вышку. Тогда я и выделил землю. Теперь, 10 лет спустя, этот вопрос подняли. Почему раньше молчали эти инспекторы?" - говорит бывший аким Отырарского района.

Экс-аким заявил, что готов вернуть землю государству. В природном парке очень надеются на искренность этих слов, иначе подадут в суд. Документы у них на всякий случай подготовлены, говорится в сюжете.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства