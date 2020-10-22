В Нур-Султане внедрена система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - С 22 октября в столице будет внедрена система, автоматически фиксирующая остановку и стоянку автомобилей в неположенных местах, передает Kazakhstan Today.

Нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несоблюдение требований дорожных знаков теперь будут фиксироваться в автоматическом режиме сертифицированными аппаратно-программными комплексами "Дозор-М", которыми оснащены специализированные транспортные средства. Комплекс "Дозор-М" сертифицирован и зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. Законность использования данного комплекса для фиксации правонарушений удостоверена государственным органами", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

При передвижении по улицам города спецавтомобиль, оснащенный комплексом, распознает и фиксирует номера транспортных средств, с участием которых совершены правонарушения, определяет точное место и время. В последующем сведения о нарушениях поступают в базу данных, где на основании этих сведении оформляются административные штрафы в виде предписаний.

За совершение зафиксированных комплексом фактов несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере 3 МРП (8334 тенге). Допущение нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств, предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 МРП, в зависимости от нарушения", - уточнили в полиции.

По информации пресс-службы, стоянка и остановка в неустановленных местах является одним из самых распространённых правонарушений. Водители оставляют свои автомобили в неположенных местах, поблизости с перекрестками и пешеходными переходами, тем самым создавая аварийные ситуации на дорогах, "затор" и другие неудобства для участников дорожного движения.

Отмечается, что одной из основных задач внедрения данных комплексов является исключение контакта сотрудников полиции с водителями.

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