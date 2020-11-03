На территории ботанического сада в Нур-Султане строят спорткомплекс

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - На территории столичного ботанического сада ведется строительство спортивного комплекса за счет частных инвестиций, передает Kazakhstan Today.

На небольшом участке территории (в верхнем углу ботанического сада), где нет зеленых насаждений, за счет частных инвестиций ведется строительство спортивного комплекса. Проект был одобрен на градостроительном совете в 2018 году, соответствует генеральному плану города", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

По данным ведомства, спортивный центр будет работать в единой связи с уже существующей сетью велосипедных и беговых дорожек на территории сада. Данный спортивный центр - социальный объект, будет доступен широким слоям населения.

В настоящее время за счет субсидий с инвестором обсуждается возможность посещения спортивного центра людьми из числа социально уязвимых слоев населения", - добавили в акимате.

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