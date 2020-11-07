Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане с таксистами-нелегалами будет бороться транспортная инспекция, передает Kazakhstan Today.

Ранее контролёры работали только в тандеме с полицейскими, теперь же станут выявлять нарушителей самостоятельно. Полномочия проверяющих расширятся после вступления в силу изменений в Правила работы постов транспортного контроля, которые должны быть опубликованы буквально на днях, сообщает портал Kolesa.kz





По информации Комитета транспорта МИИР РК, ранее рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия их сотрудники проводили совместно с органами внутренних дел. После внесения изменений в Правила работы постов инспекции транспортного контроля смогут проводить проверки самостоятельно, в том числе, с помощью передвижных постов. Причём выявлять нарушителей будут как среди официальных такси (на соответствие машин и документов требованиям законодательства), так и неофициальных.

В ходе рейдов особое внимание будет уделяться местам, где чаще всего собираются нелегальные перевозчики: рынкам, площадям возле железнодорожных вокзалов и автовокзалов, крупным торгово-развлекательным центрам и т. д. Выявлять таксистов станут визуально (например, по наклеенным на машину шашечкам или табличкам с указанием населённого пункта, куда осуществляется извоз), а также по характерному поведению водителей, зазывающих пассажиров на определённый маршрут. Перекрывать какие-либо участки дорог для проверки проезжающего транспорта инспекторами не планируется", - рассказали в комитете.

По словам транспортных контролёров, выходить в рейды они будут в том числе вместе с сотрудниками Комитета госдоходов МФ РК.

Напомним, сегодня требования к официальным такси прописаны в законе "Об автомобильном транспорте". Зарегистрированные по всем правилам таксисты имеют право передвигаться по выделенным полосам, в том числе по BRT в Алматы.

Согласно статье 613 КоАП РК, невыполнение требований сотрудников транспортного контроля на постах (в том числе передвижных) наказывается штрафом 30 МРП, а за повторное такое же нарушение в течение года водителя лишают прав на 6 месяцев.

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