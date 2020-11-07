Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане движение общественного транспорта приостановят 8 ноября, передает Kazakhstan Today.

В воскресенье, 8 ноября, движение общественного транспорта приостанавливается на один день для проведения дезинфекционных работ. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems, сообщает официальный сайт столичного акимата.

В понедельник, 9 ноября, автобусы снова будут курсировать.

Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, что вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом", - пояснили в компании.

Напоминаем, для удобства пассажиров общественного транспорта столицы есть разный выбор тарифов и способов оплаты за проезд:

- транспортный кошелек - зачисление средств на транспортную карту;

- транспортный билет - это бесконтактная бумажная транспортная карта, рассчитанная на 10 поездок;

- SMS-оплата - дополнительный сервис безналичной электронной оплаты проезда посредством сотового оператора;

- оплата по QR-коду - осуществляется посредством мобильного приложения, привязанного к банковской карте пассажира, либо через списание баланса с абонентского номера;

- кобрендинговая карта - персональная банковская карта с интегрированным чипом транспортной карты для использования в электронной системе оплаты проезда.

К тому же имеются тарифы "15 поездок с пересадками", "30 поездок с пересадками". Пересадки действуют в течение 60 минут.

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