В Нур-Султане движение общественного транспорта приостановят 8 ноября

В воскресенье, 8 ноября, движение общественного транспорта приостанавливается на один день для проведения дезинфекционных работ. Об этом сообщили в компании City Transportation Systems, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В понедельник, 9 ноября, автобусы снова будут курсировать.
Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, что вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом", - пояснили в компании.
Напоминаем, для удобства пассажиров общественного транспорта столицы есть разный выбор тарифов и способов оплаты за проезд:
- транспортный кошелек - зачисление средств на транспортную карту;
- транспортный билет - это бесконтактная бумажная транспортная карта, рассчитанная на 10 поездок;
- SMS-оплата - дополнительный сервис безналичной электронной оплаты проезда посредством сотового оператора;
- оплата по QR-коду - осуществляется посредством мобильного приложения, привязанного к банковской карте пассажира, либо через списание баланса с абонентского номера;
- кобрендинговая карта - персональная банковская карта с интегрированным чипом транспортной карты для использования в электронной системе оплаты проезда.
К тому же имеются тарифы "15 поездок с пересадками", "30 поездок с пересадками". Пересадки действуют в течение 60 минут.
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