В Усть-Каменогорске расцвели одуванчики

Как сообщает YK-news.kz, подобная ситуация наблюдается не только в Усть-Каменогорске.
Как пояснил профессор кафедры биологии Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Константин Прокопов, аналогичные процессы замечены в государственном национальном природном парке "Тарбагатай", где яблони Сиверса выпустили молодые листья.
Специалисты-биологи утверждают, что такое явление - обычное дело. Не опасное и не предвещающее аномальных изменений.
В течение зимы почки находятся в состоянии покоя. С наступлением весны одни из них дают начало новым приростам, а другие, хотя и остаются живыми, но в рост не трогаются. Это так называемые спящие почки. Они способны тронуться в рост даже через несколько лет после возникновения при повреждении растения, заморозках или сильной обрезке ветвей. Поэтому растения, которые сейчас ошибочно решили поцвести, уйдут с этим в зиму. А весной снова будут распускаться благодаря надёжной "скамейке запасных", - пояснила биолог Ольга Бобрышева.
Ранее синоптики рассказали о погоде в стране в ближайшие трое суток. 12-14 ноября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные.
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