В Усть-Каменогорске расцвели одуванчики

Усть-Каменогорск. 12 ноября. Kazakhstan Today - Из-за довольно теплой осени в областном центре некоторые деревья выпустили молодые побеги, на газонах зазеленела свежая трава и распустились одуванчики, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , подобная ситуация наблюдается не только в Усть-Каменогорске.

Как пояснил профессор кафедры биологии Восточно-Казахстанского университета имени Сарсена Аманжолова Константин Прокопов, аналогичные процессы замечены в государственном национальном природном парке "Тарбагатай", где яблони Сиверса выпустили молодые листья.

Специалисты-биологи утверждают, что такое явление - обычное дело. Не опасное и не предвещающее аномальных изменений.

В течение зимы почки находятся в состоянии покоя. С наступлением весны одни из них дают начало новым приростам, а другие, хотя и остаются живыми, но в рост не трогаются. Это так называемые спящие почки. Они способны тронуться в рост даже через несколько лет после возникновения при повреждении растения, заморозках или сильной обрезке ветвей. Поэтому растения, которые сейчас ошибочно решили поцвести, уйдут с этим в зиму. А весной снова будут распускаться благодаря надёжной "скамейке запасных", - пояснила биолог Ольга Бобрышева.

Ранее синоптики рассказали о погоде в стране в ближайшие трое суток. 12-14 ноября большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные.

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