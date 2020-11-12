Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 12-14 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

В течение всего периода большая часть Казахстана будет находиться под влиянием северного циклона. Его облачные поля принесут с собой осадки в виде снега и дождя, в южной и восточной части местами сильные", - сообщает РГП "Казгидромет".

Местами ожидаются туман, гололед, в северных регионах порывистый ветер, который будет способствовать возникновению метелей.





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