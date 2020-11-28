Аким Карагандинской области провел онлайн-прием граждан

Караганда. 27 ноября. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл ежемесячный приём жителей области в дистанционном режиме. На этот раз все вопросы касались социальной сферы, передает Kazakhstan Today.

Для оперативного решения вопросов участие в онлайн-приёмной приняли представители госструктур, в том числе областного управления здравоохранения и правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе акима региона.

Жительница Караганды Гульмира Жуликеева обратилась к акиму области с просьбой о содействии в реабилитации ее внучкам и об увеличении площади квартиры. Её дочь, инвалид второй группы, в 2018 году родила близняшек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Чтобы девочкам удобно было передвигаться на инвалидных колясках, необходимо жильё большей квадратуры. Ещё семье нужна комната, где можно будет установить тренажёры для реабилитации.

На сегодня уже есть несколько вариантов по расширению жилплощади. Мы постараемся решить этот вопрос", - прокомментировал во время беседы аким Караганды Ермаганбет Булекпаев.

В свою очередь, Женис Касымбек пообещал взять вопрос с реабилитацией девочек на личный контроль.

Приём акима области посетила жительница Майкудука Айгуль Оспанова, брат которой - инвалид-колясочник. Жанболата Оспанова больше года назад перевели из психоневрологического медико-социального учреждения Караганды в Абай. Теперь её родители и она сама не могут часто посещать брата, так как дорога занимает много времени. Женщина просила найти место для Жанболата в ПМСУ Караганды.

Да, брат находится на гособеспечении. Но мы его не бросили. Мои дети и родители хотят как можно чаще проведывать Жанболата", - обратилась Айгуль Оспанова.

Аким области дал поручение руководителю управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой решить вопрос в ближайшее время.

Ваше управление должно быть на стороне таких людей. Почему формальный подход? Нужно создать в Караганде условия для таких больных. Решите этот вопрос. Через неделю мне нужен отчёт о проделанной работе", - сказал Женис Касымбек.

Также на обсуждение было вынесено падение подростка на стройке в Темиртау. Этот случай вызвал большой резонанс в обществе. Представитель мальчика и его мамы Саида Сулейменова попросила акима взять дело на личный контроль. Также она просит обратить внимание на эту ситуацию Минтруда, управление здравоохранения, РОВД города Темиртау и Генеральную прокуратуру. Директор ТОО, работая в котором пострадал несовершеннолетний, обещал его родителям оказать помощь.

Женис Касымбек также взял ситуацию с мальчиком на свой контроль.

Необходимо решить все вопросы, связанные с лечением ребёнка. Со своей стороны, я беру дело на личный контроль. Через месяц снова встретимся", - отметил глава региона.

Напомним: в октябре 15-летний подросток, решив подзаработать, устроился на стройку. Но через два дня он упал со второго этажа строящегося здания, получив тяжелые травмы головы. По данному факту в полиции заведено уголовное дело.

Как проинформировали в пресс-службе, приём акима области из-за карантина проводится в режиме онлайн последнюю пятницу каждого месяца. Записаться на прием можно с 5 по 20 число ежемесячно по телефону: (8-7212) 42-11-29.

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