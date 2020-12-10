Гипермаркеты в Нур-Султане перед Новым годом переведут на круглосуточную работу

Нур-Cултан. 9 декабря. Kazakhstan Today - Крупные торговые центры в Нур-Султане перед новым годом планируют перевести на круглосуточную работу, чтобы избежать столпотворения. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент агентства.

Мы с санитарными врачами и с торговыми центрами обсуждаем, что очень много людей будут ходить по магазинам, по торговым центрам, особенно перед новогодними праздниками. Чтобы узкий коридор (режим работы ТРЦ. - Прим. агентства) расширить, мы думаем о том, чтобы крупные торговые центры, гипермаркеты перевести на круглосуточный режим работы. Тогда люди не будут спешить до 8 часов успеть в магазины, закупиться и так далее", - сказал Алтай Кульгинов.

Он уточнил, что решение по работе ТРЦ будет вынесено в ближайшее время. Главной задачей ставится создание лучших условий обслуживания с целью избежать столпотворения.

Будет предпринят еще ряд мер, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации и локдауна.

Также Кульгинов уточнил, что закрывать город на новогодние праздники не планируется.

В то же время аким подчеркнул, что установленные карантинные ограничения будут сохранены.

Дополнительные карантинные ограничения будут в случае, если увеличится количество положительных тестов на КВИ", - заключил аким.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства