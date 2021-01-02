Казахстанские моряки-пограничники спасли гражданина Турции

Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - 31 декабря в сложных погодно-климатических условиях экипаж пограничного корабля "Сарбаз" Актауского дивизиона пограничных кораблей и катеров департамента пограничной службы КНБ по Мангистауской области провёл операцию по спасению гражданина Турции с парома "Академик Гасан Алиев" Республики Азербайджан в районе Кендерлинской бухты, передает Kazakhstan Today.

Сигнал SOS поступил от командира Азербайджанского судна по радио. Консульская служба Республики Азербайджан в Актау подтвердила факт критической ситуации. Состояние больного оценивалось как тяжёлое, был поставлен предварительный диагноз - "острый аппендицит". Морские пограничники, получив сообщение, сразу же выдвинулись в сторону парома, при этом двигаться пришлось при волне более 2 метров и сильном встречном ветре", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По данным ведомства, в течение 4 часов экипажу пограничного корабля не удавалось пришвартоваться к судну и забрать больного. Командиром корабля было принято рискованное решение о перезагрузке больного на бортовой катер пограничного корабля "Сарбаз". В связи с отдаленностью гидротехнических сооружений и невозможностью причаливания в порту Курык, экипаж бортового катера во главе с лейтенантом Ж. Иксатовым вместе с больным пассажиром вынужден был принять нестандартное решение о выдвижении по кратчайшему пути и выходу на необорудованный берег.

Данная задача в штормовых условиях экипажем катера была выполнена в течение часа. На берегу больного уже ждали военнослужащие пограничного отделения "Кендерли" и врачи скорой медицинской помощи. В общей сложности операция по спасению длилась 6 часов. В городской больнице города Жанаозена больному был поставлен диагноз: "перфоративная язва желудка" и проведена срочная операция. Благодаря умелым и решительным действиям пограничников, оказанной медицинской помощи, жизнь иностранного гражданина была спасена", - отметили в КНБ.

Консульство Республики Азербайджан выразило благодарность казахстанским пограничникам за своевременные и умелые действия и спасение пассажира.

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