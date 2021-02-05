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Бизнес-иммигранта из КНР незаконно выдворили из Казахстана

04.02.2021 6427
Нур-Султан. 4 февраля. Kazakhstan Today - Специализированная судебная коллегия Верховного суда Республики Казахстан отменила административное дело в отношении китайского бизнесмена Юнгуана Цая за отсутствием состава правонарушения, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно информации Верховного суда РК, гражданин КНР Юнгуан Цай в 2019 году был привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства в области миграции. На него наложено взыскание - административное выдворение.
 
В пресс-службе рассказали, что в июле 2019 года Цай прибыл в Казахстан и зарегистрировался в органах внутренних дел. Спустя три месяца полиция установила, что предприниматель проживает по другому адресу. Это явилось основанием для составления протокола об административном правонарушении.
 

Однако инспектором полиции в рапорте искажена категория визы Цая - В2, тогда как он, как учредитель двух созданных в Казахстане ТОО, имеет многократную визу категории C5, которая выдается бизнес-иммигрантам сроком на 1 год (до 2020 года) для осуществления трудовой деятельности. Закон "О миграции населения" позволяет бизнес-иммигрантам свободно передвигаться по территории, открытой для посещения иностранцам республики, избирая место жительства согласно закону", - пояснили в суде.

 
В ведомстве уточнили, что адресом незаконного проживания Цай указано место расположения, возглавляемого им ТОО, хотя он выехал по данному адресу по работе, а не для проживания.
 
Верховный суд в связи с этим вынесенный по делу судебный акт отменил, дело прекратил за отсутствием состава правонарушения.
 

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