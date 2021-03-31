В Таразе из воинской части сбежал солдат-срочник

ТАРАЗ. 30 МАРТА - В Таразе солдат-срочник сбежал из части, передает KAZAKHSTAN TODAY.

19-летний военнослужащий пропал во время ночного дежурства, его искали четверо суток. По словам сослуживцев, Нурасыл Арысбаев покинул часть самовольно около 3 часов ночи и никого не предупредил. Солдату механизированной бригады оставалось служить еще полгода, но почему он ушел, его сослуживцы не понимают. Какие-либо неуставные взаимоотношения они отрицают, а покинувшего часть солдата характеризуют достаточно спокойным. Отметим, что оружия при нем не было. При этом родственники сбежавшего в побег не верят, сообщает " Хабар 24 ".





Сегодня в Минобороны РК сообщили, что солдат-срочник найден.

Как сообщила руководитель пресс-службы Таразского гарнизона медиацентра МО РК Дина Мухаринова, для поиска солдата было образовано 19 поисковых групп по всей Жамбылской области.





Задействованы правоохранительные органы, задействована военная полиция Таразского гарнизона. Обстоятельства того, как он покинул часть, выясняются. Для этого изучаются все записи камер видеонаблюдения", - проинформировала она.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства